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Generation Steel

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GENERATION STEEL нашли лейбл



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GENERATION STEEL заключили контракт с лейблом El Puerto Records, на котором летом этого года состоится выход нового альбома.

Jack the Riffer: «Мы бросаем якорь в новой гавани и гордимся тем, что присоединились к EL PUERTO RECORDS. Мы с нетерпением ждём возможности работать с преданной и способной командой, которая верит в нашу музыку и выведет нас на новый уровень!»



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