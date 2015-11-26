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GENERATION STEEL нашли лейбл



GENERATION STEEL заключили контракт с лейблом El Puerto Records, на котором летом этого года состоится выход нового альбома.



Jack the Riffer: «Мы бросаем якорь в новой гавани и гордимся тем, что присоединились к EL PUERTO RECORDS. Мы с нетерпением ждём возможности работать с преданной и способной командой, которая верит в нашу музыку и выведет нас на новый уровень!»





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