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Mirage

Япония

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4 фев 2022 : Новый альбом MIRAGE выйдет весной



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Новый альбом MIRAGE выйдет весной



Группа MIRAGE спустя 22 года отсутствия возвращается с новым альбомом, релиз которого намечен на 20 апреля. К бывшим участниками KISAKI, AKIRA и YAYOI присоединились два новых члена — гитарист SHUN, известный по работе в JILS и NEiN, и барабанщик [zo:diaek] YOMI. В альбом, получивший название BIOGRAPH, войдут десять композиций, включая песню "Burial", посвящённую ушедшему из жизни в 2013 году барабанщику AYAME. Альбом будет доступен на простом CD или в лимитированной версии с бонус-DVD.

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