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Crimson Throne

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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|||| сегодня

Новый ЕР CRIMSON THRONE выйдет зимой



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CRIMSON THRONE сообщили о том, что новый ЕР, получивший название Instinct, будет выпущен 18 февраля на Apocalyptic Witchcraft. Запись и сведение проходили у Misha Hering в Holy Mountain Studios, за мастеринг отвечал Magnus Lindberg (Cult Of Luna, Tribulation, Refused, Russian Circles), а за оформление Set33.

Трек-лист:

"I.H"
"T.E"
"F.C"
"Instinct"

CRIMSON THRONE To Release Instinct EP This Month; UK Tour Dates With THE INFERNAL SEA, BURIAL, WOLVENCROWN Confirmed



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