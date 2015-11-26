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Новый ЕР CRIMSON THRONE выйдет зимой



CRIMSON THRONE сообщили о том, что новый ЕР, получивший название Instinct, будет выпущен 18 февраля на Apocalyptic Witchcraft. Запись и сведение проходили у Misha Hering в Holy Mountain Studios, за мастеринг отвечал Magnus Lindberg (Cult Of Luna, Tribulation, Refused, Russian Circles), а за оформление Set33.



Трек-лист:



"I.H"

"T.E"

"F.C"

"Instinct"







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