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Devolution

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Кавер-версия DEPECHE MODE от DEVOLUTION



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DEVOLUTION представили видео на собственное прочтение хита DEPECHE MODE "Enjoy The Silence", в записи которого в качестве гостей принимали участие Christian Olde Wilber’s (Fear Factory, Vio-lence, Powerflo) и Jon Howard (Threat Signal, Imonolith).

Exclusive: DEVOLUTION Premiers Music Video For Cover Of DEPECHE MODE's "Enjoy The Silence" Feat. CHRISTIAN OLDE WOLBERS, JON HOWARD



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