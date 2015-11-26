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Кавер-версия DEPECHE MODE от DEVOLUTION
DEVOLUTION представили видео на собственное прочтение хита DEPECHE MODE "Enjoy The Silence", в записи которого в качестве гостей принимали участие Christian Olde Wilber’s (Fear Factory, Vio-lence, Powerflo) и Jon Howard (Threat Signal, Imonolith). |
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