сегодня



Новый сплит SERPENT NOIR/ SARGEIST доступен для прослушивания



”Transcendental Black Magic”, новый сплит SERPENT NOIR/ SARGEIST, доступен для прослушивания ниже:



01.Serpent Noir – Throne Of Satanas

02.Serpent Noir – Endless Night Of Lilith

03.Serpent Noir – Epiklisis Tou Eosforou

04.Serpent Noir – Daemon Behind The Bars

05.Sargeist – God Of The Darkest Dawn

06.Sargeist – Spirit Nox Famuli

07.Sargeist – The Eleventh Claw







+2 -0



просмотров: 170