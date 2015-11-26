|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Обложка и трек-лист нового альбома ELDER DRUID
ELDER DRUID выпустят новую работу, получившую название "Carcosa", в этом году на Interstellar Smoke Records (винил) и Galactic SmokeHouse (CD и кассета), За оформление отвечали Serpent Tusk Studio, а трек-лист выглядит следующим образом:
01. Armada
02. Carcosa
03. Coffin Dropper
04. Gambit Caster
05. The Ingredient
06. Pandora's Box
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).