Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 131
*Новое видео KREATOR 67
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 65
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 36
[= ||| все новости группы



*

Elder Druid

*
| - |

|||| сегодня

Обложка и трек-лист нового альбома ELDER DRUID



*
zoom
*
* *
ELDER DRUID выпустят новую работу, получившую название "Carcosa", в этом году на Interstellar Smoke Records (винил) и Galactic SmokeHouse (CD и кассета), За оформление отвечали Serpent Tusk Studio, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. Armada
02. Carcosa
03. Coffin Dropper
04. Gambit Caster
05. The Ingredient
06. Pandora's Box



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 139

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом