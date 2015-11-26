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Обложка и трек-лист нового альбома ELDER DRUID



ELDER DRUID выпустят новую работу, получившую название "Carcosa", в этом году на Interstellar Smoke Records (винил) и Galactic SmokeHouse (CD и кассета), За оформление отвечали Serpent Tusk Studio, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Armada

02. Carcosa

03. Coffin Dropper

04. Gambit Caster

05. The Ingredient

06. Pandora's Box





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