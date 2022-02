сегодня



Новый альбом ANGELMAKER выйдет весной



ANGELMAKER выпустят новую работу, получившую название 'Sanctum', одиннадцатого марта:



01. Slaughter

02. Creator's Conscience

03. Eating the Body of God

04. Effulgence

05. Vengeance

06. Gutless

07. The Great Grey Flame

08. What I Would Give

09. Oppressive Control

10. Lazarus

11. The Weight

12. Wither

13. Bloom

14. Exit Signs





