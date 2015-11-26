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Angelmaker

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|||| сегодня

Новый альбом ANGELMAKER выйдет весной



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ANGELMAKER выпустят новую работу, получившую название 'Sanctum', одиннадцатого марта:

01. Slaughter
02. Creator's Conscience
03. Eating the Body of God
04. Effulgence
05. Vengeance
06. Gutless
07. The Great Grey Flame
08. What I Would Give
09. Oppressive Control
10. Lazarus
11. The Weight
12. Wither
13. Bloom
14. Exit Signs



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