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MORBID SAINT работают над новым альбомом



MORBID SAINT опубликовали следующее сообщение:



«Привет всем, Morbid Fuckers, у нас для вас есть несколько захватывающих новостей из лагеря Morbid. Во-первых, у MORBID SAINT новый состав. К Jay, Bob и DJ теперь присоединились оригинальные участники MORBID SAINT — Pat Lind и Jim Fergades. В настоящее время мы занимаемся сочинением нового альбома MORBID SAINT, который мы надеемся закончить к концу года.



Мы все на 100% посвятили себя этому проекту, и, к сожалению, из-за этого мы не будем давать никаких концертов до его выхода. В то же время, начиная с конца февраля, мы будем проводить прямые трансляции наших репетиций по крайней мере раз в месяц. Мы с нетерпением ждем возможности общаться с вами раз в месяц в прямом эфире на Youtube, чтобы дать вам образцы новых песен по мере их написания и посмотреть, как мы играем некоторые из SOD и Destruction. Подробности уже очень скоро!» http://www.morbidsaint.com





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