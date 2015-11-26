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Morbid Saint

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MORBID SAINT работают над новым альбомом



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MORBID SAINT опубликовали следующее сообщение:

«Привет всем, Morbid Fuckers, у нас для вас есть несколько захватывающих новостей из лагеря Morbid. Во-первых, у MORBID SAINT новый состав. К Jay, Bob и DJ теперь присоединились оригинальные участники MORBID SAINT — Pat Lind и Jim Fergades. В настоящее время мы занимаемся сочинением нового альбома MORBID SAINT, который мы надеемся закончить к концу года.

Мы все на 100% посвятили себя этому проекту, и, к сожалению, из-за этого мы не будем давать никаких концертов до его выхода. В то же время, начиная с конца февраля, мы будем проводить прямые трансляции наших репетиций по крайней мере раз в месяц. Мы с нетерпением ждем возможности общаться с вами раз в месяц в прямом эфире на Youtube, чтобы дать вам образцы новых песен по мере их написания и посмотреть, как мы играем некоторые из SOD и Destruction. Подробности уже очень скоро!»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kramer


7 фев 2022, 22:36		как же шикарные альбомы выпустили в 90-х. такая злость, ярость - красота! новость из разряди топ


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