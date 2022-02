сегодня



Новый альбом DIABLO выйдет зимой



DIABLO выпустят новую работу, получившую название "When All the Rivers Are Silent", 23 февраля на Sahara Records.



Трек-лист:



01. The Well Of Grief

02. Unhola

03. Grace Under Pressure

04. Jack of All Mistakes

05. Titan

06. The Stranger

07. The Extinctionist

08. Shackles Of Fear

09. Parathon

10. When The Rivers Are Silent











+0 -0



просмотров: 143