8 фев 2022



Новые композиции ASSIGNMENT



"Leaving Valeria & The Search" и "Anvil Of Crom", две кавер-версии композиций из саундтрека 'Conan The Barbarian' от ASSIGNMENT, доступны для прослушивания ниже. Обе композиции будут включены в новый ЕР "Assimilation". http://www.assignment-music.com/







