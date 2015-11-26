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Loathe

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Новая песня LOATHE



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"Is It Really You?", новая песня LOATHE & Sleep Token, доступна для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

IYDKMIGTHTKY13


8 фев 2022, 12:40		Скорее “новая версия песни Loathe” - т.к. сама песня была выпущена на крайнем альбоме. Песня охуическая, кстати. Если пацаны прекратят косплеить Deftones, могут стать мегаохуенными.


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