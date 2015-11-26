Видео с текстом от AIRACOBRA

AIRACOBRA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Midwestern Steel," которая взята из дебютного альбома "Midwestern Steel".
Трек-лист:
“Midwestern Steel”
“Nailed To The Thieves Cross”
“Airacobra”
“You Belong To The Earth”
“Master Of The Blade”
“Treacherous Waters Of The Soul Divide”
“Wrath Of The Wraith”
“Wolves Of Sabbat”
“Put Out The Eastern Pyres”
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