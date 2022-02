сегодня



Новая песня SEPULCHRAL



"Sepulchral Fumes", новая песня группы SEPULCHRAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From Beyond The Burial Mound", выход которого запланирован на 25 февраля на Soulseller Records.



Трек-лист:



"The Funerary Dirge"

"Harbor Of Drifting Souls"

"Ceremony Of Putrefaction"

"Sepulchral Fumes"

"Cursed Epitaph"

"Coffin Miasma"

"Tombstone Thrower"

"Caravan Of Putrid Flesh"

"Bastards From The Grave"

"Blood Freak" (Necrophagia cover)

"Eyes Like Burning Catacombs" https://sepulchraldeathmetal.bandcamp.com/







