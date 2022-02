сегодня



Новое видео EIGHT BELLS



"The Weel", новое видео EIGHT BELLS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Legacy Of Ruin", выход которого намечен на 25 февраля на Prophecy Production. http://www.eightbellsband.com/







