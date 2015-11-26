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Новая песня GONG WAH
"This Life", новая песня группы GONG WAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “A Second”, выход которого намечен на 25 марта на Tonzonen Records.
Трек-лист:
01. Heartache Jean
02. The Well
03. Consolation
04. Baby, Won’t You Come Along?
05. Paint My Soul
06. One Fine Day
07. The Violet Room Track
08. This Life
09. A Head Is Not A Home
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