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Gong Wah

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Новая песня GONG WAH



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"This Life", новая песня группы GONG WAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “A Second”, выход которого намечен на 25 марта на Tonzonen Records.

Трек-лист:

01. Heartache Jean
02. The Well
03. Consolation
04. Baby, Won’t You Come Along?
05. Paint My Soul
06. One Fine Day
07. The Violet Room Track
08. This Life
09. A Head Is Not A Home




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