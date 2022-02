сегодня



Новая песня GONG WAH



"This Life", новая песня группы GONG WAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “A Second”, выход которого намечен на 25 марта на Tonzonen Records.



Трек-лист:



01. Heartache Jean

02. The Well

03. Consolation

04. Baby, Won’t You Come Along?

05. Paint My Soul

06. One Fine Day

07. The Violet Room Track

08. This Life

09. A Head Is Not A Home







+0 -0



просмотров: 119