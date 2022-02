сегодня



Новая песня EMASCULATED VITUPERATION



"Live Grinding Of The Fetus", новая песня группы EMASCULATED VITUPERATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Rape Trauma Syndrome”:



01. Dismembered Flesh Mutilation (Intro)

02. Live Grinding Of The Fetus

03. Rape Trauma Syndrome

04. Forced Swallowing Of Vomit

05. Penis Chainsaw Mutilation

06. Sulfuric Acid Facial Destruction (Ft. Brandon Ripto Smith – Agonal Breathing)

07. Rectal Prolapsing (Ft. The Dark Prison Massacre)

08. Unjustified Mistreatment







