сегодня



Новое видео GOODBYE JUNE



"Three Chords", новое видео группы GOODBYE JUNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "See Where The Night Goes", выходящего 18 февраля на Earache Records.



Трек-лист:



"Step Aside"

"See Where The Night Goes"

"Breathe And Attack"

"Take A Ride"

"What I Need"

"Stand And Deliver"

"Baby, I’m Back"

"Everlasting Love"

"Nothing"

"Three Chords"

"Black"







