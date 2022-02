сегодня



Тизер нового альбома ONCE HUMAN



ONCE HUMAN опубликовали трейлер к новому альбому "Scar Weaver", выход которого намечен на 11 февраля:



"Eidolon"

"Deadlock"

"Scar Weaver"

"Bottom Feeder"

"Where The Bones Lie"

"Erasure"

"Deserted"

"We Ride"

"Cold Arrival"

"Only In Death"







+0 -0



просмотров: 116