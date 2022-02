сегодня



Новый альбом MIND IMPERIUM выйдет весной



MIND IMPERIUM выпустят новую работу, получившую название "Nemesis", 25 марта на Wormholedeath.



Трек-лист:



1 Spirits of the Dead

2 Divine Offering

3 Screaming Out Your Name

4 Burning Embers

5 Entangled in the Void

6 Nemesis 7

Untamed 8

Néant





