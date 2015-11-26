Кавер-версия LUSTMORD от GODFLESH

LUSTMORD первого апреля выпускают "The Others [Lustmord Deconstructed]", переосмысление альбома "The Other" другими артистами.
Трек-лист:
1. ENSLAVED - Eon
2. MONO - Er Eb Os
3. IHSAHN - Dark Awakening
4. JO QUAILL - Prime
5. DRILLING & DER CLUB OF GORE - Plateau
6. HACKEDEPICCIOTTO - Trinity Past
7. ULVER - Godeater
8. JONAS RENKSE - Er Eb Os
9. ZOLA JESUS - Prime
10. SPOTLIGHTS - Of Eons
11. THE OCEAN - Primal [State of Being] 12. CROWN - Element
13. JAYE JAYLE - Er Eb Es
14. GODFLESH - Ashen
15. STEVE VON TILL – Testament
16. ÅRABROT – The Last Days (See The Light)
Frostauskas
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