Кавер-версия LUSTMORD от GODFLESH



LUSTMORD первого апреля выпускают "The Others [Lustmord Deconstructed]", переосмысление альбома "The Other" другими артистами.



Трек-лист:



1. ENSLAVED - Eon

2. MONO - Er Eb Os

3. IHSAHN - Dark Awakening

4. JO QUAILL - Prime

5. DRILLING & DER CLUB OF GORE - Plateau

6. HACKEDEPICCIOTTO - Trinity Past

7. ULVER - Godeater

8. JONAS RENKSE - Er Eb Os

9. ZOLA JESUS ​​- Prime

10. SPOTLIGHTS - Of Eons

11. THE OCEAN - Primal [State of Being] 12. CROWN - Element

13. JAYE JAYLE - Er Eb Es

14. GODFLESH - Ashen

15. STEVE VON TILL – Testament

16. ÅRABROT – The Last Days (See The Light)



Вариант GODFLESH доступен ниже.







