Новый альбом ACHELOUS выйдет весной



ACHELOUS выпустят новую работу, основанную на произведениях Роберта Сальваторе, The Icewind Chronicles, 17 марта:



1. Northern Winds

2. Flames Of War

3. Savage King

4. Mithril Hall

5. The Crystal Shard

6. Halfling's Gem

7. Face The Storm

8. Outcast







просмотров: 93