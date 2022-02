16 фев 2022



Новая песня INERTH



"Nadir", новая песня группа INERTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Void", выход которого намечен на 22 февраля на Abstract Emotions.



Трек-лист:



1. Precognition

2. Resilience In

3. Paranoiac Critical Solitude

4. Isolate

5. Dismatle the Ilusion

6. Deadline to Mankind

7. Visions of Truth

8. Nadir

9. Brave New Cold War

10. Reality Tunnels







