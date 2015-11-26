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Inerth

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16 фев 2022 : 		 Новая песня INERTH
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|||| 16 фев 2022

Новая песня INERTH



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"Nadir", новая песня группа INERTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Void", выход которого намечен на 22 февраля на Abstract Emotions.

Трек-лист:

1. Precognition
2. Resilience In
3. Paranoiac Critical Solitude
4. Isolate
5. Dismatle the Ilusion
6. Deadline to Mankind
7. Visions of Truth
8. Nadir
9. Brave New Cold War
10. Reality Tunnels




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