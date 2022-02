сегодня



Forever Angel, новое видео CONFIDENTIAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Devil Inside", выход которого намечен на 25 марта на Massacre Records.



Трек-лист:



1. Prelude To Resurrection

2. Devil Inside

3. Salvation (Feat. Jake E)

4. Forever Angel

5. Release My Symphony

6. Historia

7. Queen Of The Dark

8. Brother Of My Soul

9. Prophecies

10. My Evermore (Digipack Bous Track)

11. My Kiss Of Death

12. Black Angel (Feat. Madeleine Liljestam) https://www.confidentialofficial.com/







