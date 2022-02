сегодня



Новое видео SYK



"the child's prophecy of floods", новое видео SYK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Pyramiden”, выход которого намечен на 18 марта.



Трек-лист:



1. Pyramiden

2. The Palest White

3. The Hollow Mother

4. Zoas

5. Promethean

6. When Fire Fell Into Water

7. Cell Of The Sun







