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Новое видео SYK
"the child's prophecy of floods", новое видео SYK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Pyramiden”, выход которого намечен на 18 марта.
Трек-лист:
1. Pyramiden
2. The Palest White
3. The Hollow Mother
4. Zoas
5. Promethean
6. When Fire Fell Into Water
7. Cell Of The Sun
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