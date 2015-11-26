Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 47
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
[= ||| все новости группы



*

SYK

*



16 фев 2022 : 		 Новое видео SYK
| - |

|||| сегодня

Новое видео SYK



*
zoom
*
* *
"the child's prophecy of floods", новое видео SYK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Pyramiden”, выход которого намечен на 18 марта.

Трек-лист:

1. Pyramiden
2. The Palest White
3. The Hollow Mother
4. Zoas
5. Promethean
6. When Fire Fell Into Water
7. Cell Of The Sun




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 113

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом