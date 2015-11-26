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Netherbird

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|||| 15 фев 2022

NETHERBIRD расстались с барабанщиком



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NETHERBIRD сообщили о расставании с барабанщиком Fredrik'ом Andersson'ом (ex-AMON AMARTH):

«Поскольку мы наконец-то начинаем видеть свет в туннеле и готовимся встретить мир после COVID, мы также сообщаем вам, что в NETHERBIRD произошли некоторые изменения: мы расстались с барабанщиком Fredrik Andersson. У нас были очень продуктивные годы совместной работы, и благодаря его игре на барабанах оба альбома, которые мы записали вместе, получились блестящими.

Группа хочет публично поблагодарить Fredrik'a за эти годы, и мы желаем ему всего наилучшего с его другими группами Kvaen, Vananidr и Myronath и его будущими начинаниями, поскольку мы знаем, что он добьется больших успехов в ближайшие годы. Теперь мы будем идти разными путями, но будьте уверены, что уважение взаимно. Поддерживай дух андеграунда, брат!»



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