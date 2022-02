сегодня



OVERDRIVE переиздают дебют



Regain Records - Reborn Classics объявили о том, что 18 марта в двойном диджипаке будет выпущено переиздание дебютного альбома OVERDRIVE "Reflexions" с большим количеством бонус-материалов.



Трек-лист:



CD 1: Studio & Radio

"Lady Luck"

"Girls Will Be Girls"

"High Infidelity"

"You (Give Me Hell)"

"Reflexions"

"Damnation Angel"

"Tonight"

"Armed & Ready" (live radio)

"Delusive Heroes" (live radio)

"Music For Pleasure" (live radio)

"Doomwatch" (live radio)

"Sign On The Line" (live radio)

"Lost In Time" (live radio)





CD 2: Live In The Raw 1981

"Today´s World"

"Rock 'N' Roll Hangover"

"Hard Rocking Man"

"Sign On The Line"

"20th Century"

"Lost In Time"

"Ladies Man" [April Wine cover]

"Doomwatch"

"Sympathise" [Axe cover]







