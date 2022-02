15 фев 2022



Новое видео DARKHER



"Where the Devil Waits", новое видео DARKHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Buried Storm", выход которого намечен на 15 марта на Prophecy.



Трек-лист:



1. Sirens Nocturne

2. Lowly Weep

3. Unbound

4. Where the Devil Waits

5. Love's Sudden Death

6. The Seas

7. Immortals

8. Fear Not, My King



Bonus CD (Artbook only)

1. Lowly Weep (acoustic)

2. Unbound (acoustic)

3. Love’s Sudden Death (acoustic)







