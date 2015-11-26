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Новый альбом DEFIATORY выйдет летом



DEFIATORY выпустят новую работу, получившую название “Apokalyps“ третьего июня на Black Lion Records. За сведение отвечал Patrik Wall, мастеринг проводил Erik Lindberg в Ekens Ljudkross. “Apokalyps” будет доступен в вариантах CD//Digital, а винил и кассета будет выпущена в конце осени/начале зимы.





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