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Новый альбом DEFIATORY выйдет летом
DEFIATORY выпустят новую работу, получившую название “Apokalyps“ третьего июня на Black Lion Records. За сведение отвечал Patrik Wall, мастеринг проводил Erik Lindberg в Ekens Ljudkross. “Apokalyps” будет доступен в вариантах CD//Digital, а винил и кассета будет выпущена в конце осени/начале зимы. |
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