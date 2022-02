сегодня



Новая песня IMMINENT SONIC DESTRUCTION



"Fledgling", новая песня группы IMMINENT SONIC DESTRUCTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Sun Will Always Set", выход которого запланирован на 15 апреля.



Трек-лист:



“Arise”

“Fledgling”

“usl4r2172624 – Source”

“The Core”

“Solitude”

“Nightshade”

“The Sun Will Always Set”

The Sun Will Always Set by Imminent Sonic Destruction





