19 фев 2022 : Новое видео BODYSNATCHER



сегодня



Новое видео BODYSNATCHER



"E.D.A.", новое видео группы BODYSNATCHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bleed-Abide, выходящего 22 апреля.



Трек-лист:



"Bleed"

"Abide"

"Absolved Of The Strings And Stone"

"Smashed Perception"

"Flatline"

"Glass Prison"

"Value Through Suffering"

"Chaos"

"E.D.A."

"Wired For Destruction"

"Hollow Shell"

"Behind The Crowd"

"The Question"







