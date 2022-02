сегодня



Новое видео IGNITE



"This Day", новое видео группы IGNITE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ignite", релиз которого намечен на 25 марта.



Трек-лист:



01. Anti-Complicity Anthem



02. The River



03. This Day



04. On The Ropes



05. The Butcher In Me



06. Call Off The Dogs



07. The House Is Burning



08. Enemy



09. State Of Wisconsin



10. Let The Beggars Beg



11. After The Flood (CD bonus)













