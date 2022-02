сегодня



DOWNSET на NUCLEAR BLAST



DOWNSET объявили о заключении контракта с NUCLEAR BLAST. По этому случаю коллектив представил видео на "Breed The Killer". Группа также выпустит два сингла.



Трек-лист:



"Anger/Ritual" 7":



01. Anger (Demo)



02. Ritual (Spoken Protest) (Demo)



"About Ta Blast" 7":



01. About Ta Blast (Demo)



02. Body Cry (Demo)



03. Breed The Killer (Demo)













