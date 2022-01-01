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Бывший гитарист EXODUS в DIE HUMANE



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Бывший гитарист EXODUS Rick Hunolt основал новую группу DIE HUMANE. Новость об этом сообщил Mark Biedermann:

«Вот что в действительности происходит. Новая группа Rick'a Hunolt's DIE HUMANE взорвёт ваш мозг. Я хотел бы поделиться тем, что он мне предоставил, но просто знайте, что это свежая, новая и непохожая на другие группа с потрясающим вокалом и первоклассной игрой на гитаре! И это после прослушивания одной песни. Позвольте мне вернуться к вам через несколько минут, так как я только что получил ещё одну. Приятно быть в курсе событий! Спасибо, Rick!»

Former EXODUS Guitarist RICK HUNOLT Launches New Band DIE HUMANE




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