Новая песня KAAMOS WARRIORS



'Varjojen Vaeltaja', новая песня группы KAAMOS WARRIORS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Spirit From The Void, выход которого запланирован на восьмое апреля на Inverse Records.



Трек-лист:



"In Blood and Spirit"

"Vapaus"

"The Flames of the Dragon"

"Varjojen Vaeltaja"

"Tyhjyyden Kulkija"

"Into Thy Light"

"Chamber of the Stars"

"Catacombs of Existence"

"Surun Mustat Siivet"

