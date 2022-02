все новости группы







23 фев 2022 : Новая песня BOTTLEKOPF



Новая песня BOTTLEKOPF



"My Breath", новая песня группы BOTTLEKOPF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Jokes Are Over", выход которого запланирован на Wydawnictwo Muzyczne Psycho.



Трек-лист:



Intro

"Justice"

"Seven And A Half"

"My Breath"

"Silent"

"Way To Decapitation"

"Molecule Of Life"

"Six Six"

"Guest"

"The Creeper"

"Brainwash"

"Dead Blues"

"Supplementary"

В­





