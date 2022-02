сегодня



DEREK SHERINIAN, TONY FRANKLIN в GUILD OF OTHERS



Группа GUILD OF OTHERS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Spirit Host”, которая взята из нового альбома Guild Of Others:



"Other Side"

"Balance"

"Always There"

"Memento"

"New World Disorder"

"Elysium"

"Veil Of Insanity"

"Spirit Ghost"



Состав:



Tom Wallace - drums

Steve Ray Potts - guitars

Derek Sherinian - keys

Tony Franklin - bass

Mark Hammond - vocals



- “Balance” vocals by Henrik Bath (Darkwater)

- “Elysium” – vocals by Michael Sadler (Saga)

- "Veil Of Insanity” guitar solo by Craig Goldy (Dio)







+0 -0



просмотров: 72