23 фев 2022



Новый альбом OUTSHINE выйдет весной



OUTSHINE выпустят новую работу, получившую название “The Awakening”, в мае этого года на Rockshots Records.



Трек-лист:



1. It´s All Lies – 7:03

2. Our Misery – 4:47

3. Love Is Dead – 4:16

4. Swe Hates Me – 4:15

5. No More Reasons – 3:39

6. Darkness Within (Agony) – 4:26

7. I Was The One – 4:37

8. We Know Who You Are – 7:55

Album Length: 41:05







