Новый альбом OUTSHINE выйдет весной

OUTSHINE выпустят новую работу, получившую название “The Awakening”, в мае этого года на Rockshots Records.
Трек-лист:
1. It´s All Lies – 7:03
2. Our Misery – 4:47
3. Love Is Dead – 4:16
4. Swe Hates Me – 4:15
5. No More Reasons – 3:39
6. Darkness Within (Agony) – 4:26
7. I Was The One – 4:37
8. We Know Who You Are – 7:55
Album Length: 41:05
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