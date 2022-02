сегодня



Умер вокалист PROCOL HARUM



Вокалист PROCOL HARUM, Гэри Брукер, скончался в своем доме девятнадцатого февраля от рака. Ему было 76 лет.



«Начиная с первых выступлений на сцене в дуэте со своим отцом-музыкантом и заканчивая юношеской карьерой звукозаписи в группе THE PARAMOUNTS из Саутенда, Гэри проявлял и развивал индивидуальный талант. Его первый сингл с PROCOL HARUM, "A Whiter Shade Of Pale" 1967 года, многие считают определяющим " The Summer of Love", однако он вряд ли мог бы более отличаться от характерных записей той эпохи. Он также не был характерен для его собственного творчества. На протяжении тринадцати альбомов PROCOL HARUM никогда не стремились повторить ее, предпочитая прокладывать свой неудержимо прогрессивный путь, стремясь смотреть вперед и превращая каждую запись в "уникальное развлечение". Голос и фортепиано Гэри были единственной определяющей константой пятидесятилетней международной концертной карьеры PROCOL. Без всяких сценических выходок или других ухищрений он неизменно был самым заметным музыкантом в шоу (в студии он играл еще на нескольких инструментах).



"Хотя иногда его считают "классическим", его корни уходят в блюз, Рэя Чарльза и Литтл Ричарда. Его голос был проникновенным, без вибрато, а его игра на фортепиано - мощной и изобретательной. Обладая тонким слухом, он наслаждался и впитывал всевозможные музыкальные стили, с наслаждением постмодерниста вплетая неожиданные нити в ткань своих собственных композиций. Никогда не отличавшийся плодовитостью, он не стремился писать на заказ, предпочитая ждать, когда придет вдохновение. Его шедевр, "A Salty Dog" 1969 года, получил свой мгновенно узнаваемый начальный аккорд от сирены швейцарского локомотива; но, как и все его лучшие произведения, его гармоническая структура развивается с интригующей, непредсказуемой логикой и увлекает слушателей в захватывающее эмоциональное путешествие.



Его влияние намного превышает его достижения. Длинная сюита PROCOL 1968 года "In Held 'Twas in I" является признанным источником вдохновения для многих артистов, не в последнюю очередь для THE WHO и QUEEN. PROCOL была первой рок-группой, выступавшей вживую с собственными хоровыми и оркестровыми аранжировками. Будучи исключительно самоучкой, очаровательные партитуры Брукера щебечут мелодическим интересом, всегда служа песням и не рассматривая контрастные ресурсы как противоположные — как это было со многими последующими подражателями. Последний из сорока концертов PROCOL с участием самых известных оркестров и концертных залов мира состоялся в лондонском "Палладиуме"; его предшественником была выдающаяся презентация в прямом эфире на радио BBC. Как отметил Гэри, было весьма любопытно, что популярность PROCOL HARUM во всем мире продолжала расти. Но музыка, написанная не под диктовку моды, не имеет причин выходить из моды.



Брукер был востребован как соавтор: он играл, писал и пел для группы Eric Clapton и RHYTHM KINGS Билла Уаймана. Он гастролировал с группой ALL-STARRS Ринго, участвовал в сольных проектах Пола Маккартни и Джорджа Харрисона, который принял участие в одном из четырех сольных альбомов Гэри. Гэри играл и пел в Альберт-холле в 2003 году на концерте в память о Джордже. Он также принимал заказы — партитуру Датского королевского балета, пьесу для духовых оркестров в Швейцарии — и пел по приглашению в фильме сэра Алана Паркера "Эвита".



Музыкальные знаменитости из обширной записной книжки Гэри съезжались, чтобы сыграть на его собственных презентациях для всех звезд, всегда собирая деньги на благотворительность (эта работа была отмечена его титулом MBE в 2003 году). Он также занимался сбором средств с "No Stiletto Shoes", энергичным сайд-бэндом, который исполнял музыку его ранних влияний с буйной самоотдачей. Его последний благотворительный проект собрал более миллиона фунтов для больницы Royal Marsden одним концертом - за несколько дней до первой в 2020 году блокировки из-за Covid — на лондонской арене O2.



Харизма Гэри ни в коем случае не ограничивалась сценой. Он освещал любую комнату, в которую входил, а его доброта к многоязычной семье поклонников была легендарной. Он отличался своей индивидуальностью, целостностью и порой упрямой эксцентричностью. Его остроумие и тяга к нелепому делали его бесценным рассказчиком (а его сюрреалистические шутки между песнями составляли захватывающий контраст с серьезностью выступлений PROCOL HARUM).



"Но при всех своих других интересах и способностях - рыболов-призер, владелец паба, поэт, художник, изобретатель - он был прежде всего преданным и верным мужем Фрэнки, с которой познакомился в 1965 году и на которой женился в 1968 году. Наши мысли сейчас с ней, их семьями и друзьями в это чрезвычайно печальное время» http://www.procolharum.com























