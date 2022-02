сегодня



Новое видео HILLTOPS ARE FOR DREAMERS



“Revival“, новое видео HILLTOPS ARE FOR DREAMERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома “In Disbelief”, релиз которого намечен на 25 марта на Rockshots Records.



Трек-лист:



​Shadows​

1. Silence (5:03)

2. Severe Serenity (3:56)

3. Healing After The Fall (5:19)

​Overturn​

4. The Tide (3:15)

5. Turn Into Oblivion (4:09)

​Awakening​

6. The Sirens Woe (4:10)

7. Revival (3:53)

8. Unsoiled Soul (3:34)







+0 -0



просмотров: 134