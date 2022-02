сегодня



Музыканты INSOMNIUM, OMNIUM GATHERUM, PARADISE LOST в I AM THE NIGHT



"Ode To The Nightsky", новое видео группы I AM THE NIGHT, в состав которой входят Markus Vanhala (Insomnium, Omnium Gatherum), Janne Markkanen (ex-Omnium Gatherum), Okko Solanterä (Horizon Ignited) и Waltteri Väyrynen (Paradise Lost, Bodom After Midnight), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома While The Gods Are Sleeping, выходящего шестого мая.



Трек-лист:



While The Gods Are Sleeping”

“Hear Me O’ Unmaker”

“Dawnbearer”

“Ode To The Nightsky”

“I Am The Night”

“The Owl”

“Among The Unseen Ones”

“Holocaust Of The Angels”







