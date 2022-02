сегодня



LIV KRISTINE в новом треке TALES OF A SLEEPING GIANT



TALES OF A SLEEPING GIANT опубликовали сингл "Summer's End", в записи которого принимала участие LIV KRISTINE. Этот трек взят из нового альбома "Myths, Tales And Disasters".



Трек-лист:



"Summer's End" (Ft. Liv Kristine)

"Blut & Alraune" (Ft. Lisbeth)

"Wild Flames" (Ft. Chris Clancy)

"Lost in Emptiness" (Ft. Liv Kristine)

"Drunken Truth" (Ft. Lisbeth)

"Fight" (Ft. Chris Clancy)

"Long Time Gone"

"Morgana" (Ft. Liv Kristine)

"Moonstruck" (Ft. Lisbeth)

"El Profesor"







