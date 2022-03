сегодня



Новая песня ZOMBIE RODEO



"Mind Infestation", новая песня ZOMBIE RODEO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового EP "The Eyes Are Set upon You", релиз которого намечен на 29 апреля на Inverse Records.



Трек-лист:



Eyes Upon You

Mind Infestation

Night’s Jackals Howl

Unspeakable Fathoms

This Burning Wasteland







