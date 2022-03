сегодня



Новое видео ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS



"Searching For My Love", первое официальное видео за 14 лет от ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Raise The Roof".













