Видео с текстом от ARKAIK



"Labyrinth Of Hungry Ghosts, официальное видео с текстом от группы ARKAIK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Labyrinth Of Hungry Ghosts", выходящего 11 марта на The Artisan Era.



Трек-лист:



1. The Orphion Descent

2. Labyrinth of Hungry Ghosts

3. Abode of the Deceiver

4. Broken Glass Apotheum

5. Wayward Opulence

6. To Summon Amoria

7. The Vertical Road

8. Eminence Emergence







