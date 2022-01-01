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Wizrd

Норвегия

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2 мар 2022 : WIZRD нашли лейбл



сегодня



WIZRD нашли лейбл



Группа WIZRD сообщила о заключении контракта с лейблом Karisma Records, на котором состоится релиз нового материала во второй половине 2022 года.





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