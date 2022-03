все новости группы







Haunter

3 мар 2022 : Новое видео HAUNTER



Новое видео HAUNTER



“Chained At The Helm Of Eschaton”, новое видео группы HAUNTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Discarnate Ails, выходящего шестого мая на Profound Lore Records:



“Overgrown With The Moss”

“Spiritual Illness”

“Chained At The Helm Of Eschaton”







