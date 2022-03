сегодня



Новое видео BESVÄRJELSEN



“Digerliden”, новое видео шведской психоделик стоунер группы BESVäRJELSEN, в состав которой входят участники Dozer, Greenleaf, Afgrund, Lastkaj и V, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vallmo", выходящего 27 марта:



"Mara"

"Return To No Return"

"Röda Rummet"

"Öken"

"Under En Svart Himmel"

"I Skuggen Av Ditt Morker"

"Falsarium"

"Alone"







