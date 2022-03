все новости группы







3 мар 2022 : Новая песня AUDIO REIGN



3 мар 2022



Новая песня AUDIO REIGN



"Angel", новая песня группы AUDIO REIGN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из делюкс-версии альбома Audio Reign, выход которого запланирован на 17 марта в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Betrayal"

"Pill"

"Senses"

"One Way"

"Broken"

"The Portrait"

"Shining Light"

"Make Me Feel"

"Falling"

"Breaks Me"

"Jezebel"



Bonus tracks:



"Relentless" [Radio edit]

"Angel" [Radio edit]

"Forgotten You"







