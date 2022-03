сегодня



Видео с текстом от RAVE IN FIRE



RAVE IN FIRE опубликовали официальное видео с текстом к композиции Shout, которая взята из нового альбома “Sons Of A Lie”:



01. Shout

02. Sons of a Lie

03. Bite the Fire

04. The Healer

05. Never Forget

06. Set me Free

07. Memories

08. The Last Night https://raveinfire.bandcamp.com/releases







