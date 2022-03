сегодня



Новая песня MOONLIGHT HAZE



MOONLIGHT HAZE выпустят новую работу, получившую название "Animus", восемнадцатого марта на Scarlet Records. За сведение материала отвечал Simone Mularoni в Domination Studio.



Трек-лист:



01. The Nothing

02. It's Insane

03. Kintsugi

04. Animus

05. The Thief And The Moon

06. Midnight Haze

07. Tonight

08. Never Say Never

09. We'll Be Free

10. A Ritual Of Fire

11. Horror & Thunder



Композиция Never Say Never доступна для прослушивания ниже. https://www.moonlighthaze.com/







+0 -0



просмотров: 71